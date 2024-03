Por que a música ao vivo emociona mais do que a gravada - Usando scanner de ressonância magnética, grupo de pesquisadores identificou que uma música tocada ao vivo gera mais atividade cerebral do que a mesma música em versão gravada.Um grupo de pesquisadores decifrou por que ouvir música tocada ao vivo provoca mais emoções do que ouvir a mesma música gravada, de acordo com um estudo publicado em fevereiro na revista científica PNAS.

A pesquisa sugere que as melodias ouvidas ao vivo são capazes de desencadear maior atividade no lado esquerdo do cérebro, que está ligado ao processamento de emoções.

Como foi o experimento