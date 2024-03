Precisamos de uma política para banir celulares nas salas de aula

Sinto muito pelos professores. Muitíssimo. É horrível estar falando lá na frente e precisar lidar com alunos no celular. Alguns já nem disfarçam mais, nem o interesse pela aula e nem o vício pelo aparelho. É uma configuração que atrapalha todo mundo: os que ainda querem aprender, os professores (como se concentrar assim?) e também os que estão no celular. Ninguém ganha.

Uso simplesmente não é possível

Se alguém me perguntar se o celular e demais aparelhos eletrônicos têm o potencial para ser ferramentas pedagógicas, eu direi que sim. É claro que há esse potencial.

No entanto, se me perguntarem se eu acredito nesse uso pedagógico dos celulares nos colégios brasileiros, eu direi que não e , infelizmente, nem imagino isso acontecendo tão cedo. Não posso falar por outros países, mas no Brasil esse uso em salas de aula simplesmente não é possível, pois os aparelhos são sinônimos absolutos de redes sociais e distração.

Durante minha graduação na USP, meu celular foi meio inimigo nas aulas. Eu usava majoritariamente para trabalho, mas não irei mentir: também, é claro, rolava o dedo nas redes sociais e fazia futilidades. No último ano de curso, tive aula com uma professora que proibia o uso e dizia que era uma oportunidade para nos "desentoxicarmos” dele. Hoje eu agradeço a ela, pois foi uma oportunidade, ainda que forçada, para eu entender que podia me desligar dele durante as aulas. Não apenas podia, como devia.

Dado todo o exposto, nem serei otimista em propor um plano em que consigamos incorporar os aparelhos nas aulas e a serviço do bem pedagógico, simplesmente porque eu não estaria sendo otimista, mas sim ingênuo e alheio à nossa realidade.