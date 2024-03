Vermes de Tchernobil convivem com a radiação sem problemas

Em 1985, um grave acidente nuclear num dos reatores diminuiu a potência da usina em 25%. Em 26 abril de 1986, duas fortes explosões destruíram o reator central, criando uma brecha no núcleo de mil toneladas. Seguiram-se outras explosões, provocadas pela liberação de vapor, espalhando uma nuvem gigantesca de radiação, contaminando 75% da Europa, da Irlanda do Norte à Grécia.

Na época, mais de 8 milhões de pessoas foram expostas à radiação e tiveram de deixar a área, mas animais, plantas e outros seres vivos continuaram a viver no local, mesmo com a alta radioatividade.

Quase 40 anos após após a tragédia, os cientistas observaram que os vermes microscópicos chamados nematóides (Oscheius tipulae) não sofreram nenhum dano em seus genomas.

Vida insiste em voltar

Pesquisas anteriores já haviam constatado que os animais que vivem perto de Tchernobil são fisicamente e geneticamente diferentes de seus pares em outros lugares, levantando questões sobre o impacto crônico da radiação no DNA das espécies.

"Tchernobil foi uma tragédia de consequências indeterminadas. Ainda não temos uma visão clara dos efeitos do desastre sobre as populações das espécies locais", disse uma das autoras do estudo, Sophia Tintori em um comunicado da Universidade de Nova York.