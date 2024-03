Cerca de 300 estudantes são sequestrados na Nigéria

"As escolas deveriam ser locais seguros e nenhuma criança deve ter de escolher entre sua educação e sua vida. As autoridades nigerianas devem tomar medidas imediatas para prevenir ataques às escolas e proteger as vidas das crianças e seu direito à educação”, afirmou a AI em postagem na rede social X.

O sequestro é o mais grave na Nigéria em uma década. Em 2014, a milícia islamista Boko Haram abduziu dezenas de alunas de uma escola no vilarejo de Chibok, no estado de Borno, no nordeste do país, em um incidente chocou o mundo.

Há também outros grupos menores que realizam sequestros no norte da Nigéria. O objetivo dos criminosos é praticar extorsão, realizar o recrutamento forçado dos estudantes ou usá-los como escravos sexuais.

Falhas de segurança

Nos últimos meses, grupos menores, na maioria mulheres e crianças, vem sendo alvo de sequestros em Kaduna. Em Borno, no mês passado, em torno de 200 pessoas, segundo estimativa da ONU, foram levadas por homens armados. Ainda não se sabe o número exato de pessoas sequestradas.

"Estou confiante que as vítimas serão resgatadas", afirmou o presidente nigeriano, Bola Tinubu, que se elegeu no ano passado com a promessa de pôr fim aos sequestros. "Nenhuma outra hipótese é aceitável para mim ou para as famílias."