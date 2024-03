Como seria se só as mulheres votassem na Alemanha?

As preferências partidárias das mulheres mudaram bastante desde as primeiras eleições parlamentares do país no pós-guerra, então realizadas apenas na República Federal da Alemanha (RFA).

Durante muitos anos, a conservadora União Democrata Cristã (CDU), da ex-chanceler Angela Merkel, era mais popular entre as mulheres do que entre os homens. Nas décadas de 1950 e 1960, mais da metade de todas as eleitoras votava na sigla. "Isso pode ser devido ao seu foco nos valores cristãos e familiares", estima Elke Wiechmann, pesquisadora da representação das mulheres na política da Universidade de Hagen.

"Quando a religião, a família e a vida doméstica se tornaram menos centrais na vida das mulheres, isso mudou. Achamos que, por um tempo, Merkel ainda pode ter dado à CDU um bônus com as mulheres, apesar das políticas do partido. Quando a era de Merkel terminou, isso acabou."

De fato: quando a política democrata-cristã não concorreu novamente ao cargo na eleição mais recente, em 2021, a CDU perdeu quase totalmente sua vantagem entre as eleitoras.

E se apenas as mulheres tivessem eleito o Parlamento alemão?

"Na última eleição, as mulheres votaram de forma mais progressista", diz Elke Wiechmann. Se apenas as mulheres tivessem se manifestado em 2021, o Partido Social-Democrata (SPD) do chanceler federal, Olaf Scholz, teria tido um ponto percentual a mais, assim como o Partido Verde. Já a legenda de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) e o neoliberal Partido Liberal Democrático (FDP) teriam perdido cadeiras.