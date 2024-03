Erdogan sinaliza que vai deixar o governo após mais de 20 anos - Presidente da Turquia diz que eleições regionais deste ano serão suas últimas. No poder desde 2003, ele é criticado por solapar liberdades civis, pela brutal repressão aos opositores e por manter uma postura autocrática.O presidente da Turquia, Recep Tayyp Erdogan, anunciou nesta sexta-feira (08/03) que as eleições regionais no final de março serão suas últimas, sinalizando o fim de um período de mais de duas décadas no poder.

Essa foi a primeira vez em que Erdogan, que lidera o país desde 2003, falou sobre uma possível saída do cargo. "Trabalho sem cessar. Corremos de um lado para o outro sem fôlego [...] para mim, esse é o fim", afirmou. "Dentro da autoridade que a lei me confere, esta será minha última eleição."

O líder autoritário de 70 anos disse ter confiança de que sua legenda, o conservador Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), permanecerá no poder após sua saída do cargo. Ele disse que as eleições de 31 de março serão "uma benção para os irmãos que vierem depois de mim. Será uma transferência da confiança."