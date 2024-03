Opinião: A Justiça tem nome de mulher?

Morador da favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro, Johnatha, de 19 anos, foi baleado nas costas por um policial da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) durante um tumulto entre a polícia e os moradores da favela. Embora tenha sido atendido na UPA mais próxima, ele não resistiu e faleceu.

Indignada, Ana Paula Oliveira iniciou uma longa jornada por justiça pelo seu filho. Uma das primeiras medidas foi a criação do grupo Mães de Manguinhos, que tem como objetivo denunciar os crimes cometidos pelo Estado. O assassinato de seus filhos era um desses crimes.

A espera foi longa, assim como a expectativa em fazer deste julgamento uma espécie de exemplo de como a Justiça poderia tardar, mas não falhar.

No entanto, o julgamento ocorrido no 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro tipificou o crime como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, frustrando assim a acusação, que advogava que o crime deveria ser enquadrado como homicídio doloso (quando há intenção de morte).

Ana Paula Oliveira foi arrebatada pelo sentimento de injustiça. Um sentimento que caminha lado a lado com tantas mulheres brasileiras, sobretudo as negras e periféricas. E, na força da sua indignação, essa mãe escreve uma carta aberta para toda a sociedade brasileira, na qual diz o que já sabemos: o sistema de Justiça brasileiro é a cara da nossa elite – masculino, branco, rico, eurocentrado e, consequentemente, racista.

No entanto e, infelizmente, a dor das mães negras e periféricas que perdem seus filhos porque para a polícia "todo negro é um suspeito" e, "bandido bom é bandido morto" não são as únicas injustiças as quais nós, mulheres, estamos submetidas diariamente.