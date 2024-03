Por que é difícil a mães seguirem fazendo ciência no Brasil

"Eu não estou dando conta?"

Fernanda Staniscuaski foi uma das pioneiras a apresentar esse debate dentro das instituições de pesquisa. Ela seguiu um plano de carreira dentro do esperado e desejado por muitas biólogas, até sofrer baques a conta-gotas depois da chegada do primeiro filho. Professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) desde 2011, ela deixou para trás as pesquisas no laboratório de biologia molecular que tanto amava depois de tantas cobranças enquanto se adaptava ao papel de mãe.

"Eu era cobrada por não produzir como os demais colegas. Passei a ter pedidos de financiamento recusados por conta da queda na produtividade. No primeiro momento me perguntei: 'O que está errado comigo? Eu não estou dando conta?'", narra à DW a bióloga, mãe de três filhos.

Conversas com outras mulheres mostraram que não se tratava de algo individual – como ouvia de muitos colegas homens. Algo estava errado no sistema que produz ciência e precisava mudar. Foi o estopim para que seis mães e um pai fundassem o movimento Parent in Science, com o objetivo de discutir a parentalidade no meio científico.

O primeiro passo foi gerar dados sobre o cenário. Um levantamento feito com quase 3 mil docentes mostrou que, após a chegada do primeiro filho, as mães registram uma queda drástica na taxa de publicação de até 50%, a depender da área. O mesmo não acontece com homens cientistas que se tornam pais.

"É algo tão lógico de se pensar. A mulher vai se afastar da carreira por algum momento para cuidar do filho. O dado foi importante para reconhecer que o impacto existe e que não se pode penalizar a carreira das mulheres. Mas o sistema ainda é muito injusto", analisa Staniscuaski.