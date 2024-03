UE anuncia corredor marítimo para Faixa de Gaza

"Há um modo mais fácil, mais eficaz de levar assistência, que é através das estradas que ligam Israel a Gaza", afirmou Juliette Touma, porta-voz da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA).

Michael Fakhri, representante especial da ONU para o direito à alimentação, avaliou como um "absurdo em termos humanitário, internacional e de direitos humanos" o fato de Washington discutir novas e complicadas rotas para chegar a um território bloqueado por seu próprio aliado.

Gaza vem sendo alvo de pesados bombardeios israelenses desde os ataques terroristas do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, que mataram em torno de 1.200 pessoas. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, os ataques israelenses mataram mais de 30.000 palestinos.

Hamas pressionado por cessar-fogo

As negociações para um cessar-fogo continuam em meio a um impasse, enquanto os mediadores do Egito e do Catar tentam avançar nas conversações para uma trégua antes do início do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, neste domingo.

Os negociadores do Hamas deixaram as negociações realizadas no Cairo consultarem a liderança do movimento no Catar. Contudo, o embaixador americano em Israel, Jack Lew, assegura que o processo não foi rompido.