Voo MH370: 10 anos depois, famílias ainda aguardam respostas

Os familiares acataram bem a ideia.

K.S. Narendran disse à DW que houve "muitos momentos difíceis" desde que a sua esposa, Chandrika, embarcou no avião desaparecido.

"Eu considero bem-vinda a proposta do governo da Malásia, em termos de busca e de como pretende apoiar", disse Narendran à DW de Chennai, na Índia. Ele acrescentou que espera que o governo e a Ocean Infinity cheguem a um rápido acordo sobre uma nova busca.

Narendran publicou um livro em 2018 sobre como as famílias do MH370 estão lidando com a perda de seus entes queridos: Life After MH370: Journeying Through a Void. (em tradução literal: Vida após o MH370: Viajando no vácuo)

A maioria dos passageiros do voo MH370 era de nacionalidade chinesa e, agora, dezenas de seus parentes na China lutam por uma indenização.

As audiências judiciais em Pequim começaram em novembro de 2023. Mais de 40 familiares das vítimas reivindicam cerca de 11,2 milhões de dólares de indenização da Malaysian Airlines, da Boeing, da fabricante de motores Rolls-Royce, entre outras.