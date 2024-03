Checagem: a cannabis é ou não é perigosa?

O impacto negativo do consumo de álcool no corpo já foi comprovado há muito tempo. "O álcool tem um efeito altamente prejudicial aos órgãos e causa mais danos à saúde do que a maconha", diz a pesquisadora Eva Hoch. "Mas isso também depende da intensidade do uso, não apenas da substância", acrescenta a cientista.

O registro dos riscos à saúde, provocados pelo uso da cannabis, é dificultado por suas diversas formas de consumo, diz Hoch. Na Europa, por exemplo, a cannabis é frequentemente fumada com tabaco, que é conhecido por ter efeitos prejudiciais e carcinogênicos, também indiretamente ligados ao consumo de cannabis. Ainda está aberta a questão: o câncer é causado pelo tabaco ou pela maconha, ou pelos dois juntos?

As overdoses de álcool são, portanto, mais prováveis do que as de maconha. Entretanto, mesmo pequenas quantidades de ambas as drogas podem prejudicar a saúde física e mental dos usuários e ter um impacto negativo no ambiente em que vivem. Esse perigo dificilmente pode ser resumido em um único número - a afirmação de que o álcool é 114 vezes mais perigoso do que a maconha é, portanto, enganosa.

É possível morrer devido ao uso excessivo de maconha?

Alegação: "Ainda não foi registrada nenhuma morte por overdose de cannabis", afirma este tweet.

Checagem da DW: correto.