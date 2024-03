Chipre alerta para risco de rota marítima de ajuda a Gaza - Um primeiro navio patrocinado pela UE foi preparado para levar 200 toneladas de alimentos, mas as autoridades cipriotas não descartam a possibilidade de incidentes no percurso.O governo do Chipre confirmou neste sábado (09/03) que o primeiro navio transportando ajuda humanitária para Gaza, da ONG espanhola Open Arms, poderia deixar a ilha neste fim de semana, mas advertiu que há questões a serem esclarecidas e que incidentes de segurança não podem ser descartados, já que se trata de uma "zona de guerra".

A criação do corredor marítimo de ajuda humanitária à Faixa de Gaza a partir do Chipre foi anunciada nesta sexta-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, como parte dos esforços internacionais para trazer alívio à crise no enclave palestino.

O anúncio foi feito um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenar as Forças Armadas americanas a facilitarem a construção de um porto temporário em Gaza para permitir a entrega de alimentos.