Comissários de bordo da Lufthansa anunciam greve

"O pessoal de cabine agora também deve usufruir deste bom resultado e as concessões feitas durante a crise do coronavírus devem ser suficientemente compensadas", disse Joachim Vázquez Bürger, diretor-executivo do Ufo.

A decisão foi tomada em votação na quarta-feira, com mais de 96% de aprovação, segundo o sindicato.

O que está em jogo

O Ufo pede um aumento de 15% nos salários para os aproximadamente 18 funcionários de cabine da Lufthansa e os quase 1 mil da Cityline por um período de 18 meses e um bônus de compensação da inflação de 3 mil euros.

Fundado em 1992, o Ufo é um sindicato setorial que representa exclusivamente os comissários de bordo, principalmente das companhias Condor e Lufthansa. Tem como seu principal concorrente o sindicato DGB ver.di, que também quer organizar uma greve dos comissários de bordo. Uma cooperação entre os dois sindicatos, no entanto, é improvável.

Em 2022, após a crise do coronavírus, o Ufo foi o único sindicato do Grupo Lufthansa a abster-se de uma ação sindical. No acordo coletivo, principalmente os grupos salariais mais baixos foram contemplados com um aumento, mas o bônus de compensação inflacionária foi adiado para a atual rodada de negociação.