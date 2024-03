Crack e o analgésico fentanil são drogas em alta na Alemanha

Harbaum trabalha há 20 anos no centro de ajuda a drogados de Düsseldorf, foi inicialmente chefe da sala de consumo de drogas e agora é diretor administrativo. Formado em pedagogia social já viu muita coisa nas ruas da cidade de 630 mil habitantes. Mas o que o crack faz com os viciados já é outra dimensão. Em 2017, ele calcula que sua organização contabilizou apenas algumas centenas de casos envolvendo crack na sala de consumo de drogas de Düsseldorf. No ano passado, no entanto, foram mais de 31 mil.

"Estamos observando um aumento rápido, e o comportamento está mudando de acordo com isso, assim como o empobrecimento das pessoas que nos procuram. Porque o crack é uma substância que tem um efeito muito forte e rápido, mas que também desaparece muito rapidamente. Nesse sentido, a pressão para voltar a usar rapidamente é muito grande", diz Michael Harbaum. "O cachimbo geralmente é compartilhado porque simplesmente não há dinheiro suficiente, e então eles compram algumas pedras por uns cinco euros (R$ 27), e todo mundo dá uma tragada."

Alta de mortes relacionadas a drogas

Em 2022, quase 2 mil pessoas em toda a Alemanha morreram em decorrência do uso de drogas, o nível mais alto dos últimos 20 anos. A heroína e os efeitos de longo prazo do uso de drogas ainda são as principais causas de morte entre os usuários, mas a intoxicação por cocaína e crack também aumentou, chegando a mais de 400 mortes. O professor Daniel Deimel, pesquisador de vícios, que, juntamente com outros especialistas, desenvolveu recomendações para lidar com o uso de crack, também se diz alarmado.

"O crack sempre foi um problema em Frankfurt, Hamburgo e Hannover por cerca de 20 anos. Desde 2016, a droga vem se espalhando no oeste da Alemanha e em outras grandes cidades, como Berlim, porque a Europa e, portanto, também a Alemanha, está sendo inundada com cocaína de alta pureza", diz Deimel. "O mercado de drogas está se expandindo porque a produção de cocaína na Colômbia aumentou significativamente. O mercado de drogas e os produtores se diversificaram."

Berlim busca cooperação com América do Sul