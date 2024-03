EUA e aliados derrubam 15 drones dos houthis no Mar Vermelho - Porta-voz dos rebeldes iemenitas diz que eles lançaram mísseis e 37 drones contra "vários navios de guerra americanos", em um dos maiores ataques da milícia contra embarcações na região.As forças americanas e aliadas derrubaram neste sábado (09/03) 15 drones disparados no Mar Vermelho e no Golfo de Áden por rebeldes iemenitas apoiados pelo Irã, informaram os militares dos EUA.

Pouco tempo depois, os houthis reivindicaram o ataque, dizendo que haviam disparado mísseis contra um navio comercial "americano" e lançado drones contra navios de guerra dos EUA no "Mar Vermelho e no Golfo de Áden".

Esse foi um dos maiores ataques dos houthis desde que os rebeldes xiitas iniciaram, em novembro, uma campanha de ataques com drones e mísseis contra embarcações na área do Mar Vermelho, rota vital para o comércio mundial, em solidariedade declarada aos palestinos durante a guerra de Israel contra os militantes do Hamas apoiados pelo Irã na Faixa de Gaza.