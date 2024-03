Menopausa não é doença e precisa ser repensada - Corpo feminino há muito é tabu, não menos quando o assunto é menopausa. Uma série de estudos, na maioria realizados por mulheres, traz ferramentas para uma nova abordagem dessa fase da vida reprodutiva.O corpo e a saúde da mulher têm sido tabu desde sempre. A começar pelo início da vida reprodutiva, com a menstruação: o Antigo Testamento se refere à menstruação como um "período infeccioso", enquanto o hinduísmo a chama de asaucha: impureza ou vergonha.

"Pode-se pensar que isso significa uma grande festa com a chegada da menopausa, pois não estaremos mais impuras. Mas não é o caso", observa Rachel Weiss, conselheira psicossocial no Reino Unido.

Ainda hoje, a menopausa é um tema repleto de preconceito e desinformação. Weiss relembra que a primeira vez que ouviu falar sobre o assunto na TV foi em 2017, no documentário da BBC The menopause and me (A menopausa e eu), que lhe ensinou muito sobre as várias maneiras como a menopausa pode afetar as mulheres.