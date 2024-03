O que está por trás do valor recorde do Bitcoin

A ascensão do ouro contrasta com a do Bitcoin, cuja utilidade para além do investimento especulativo continua sendo um tema de debate. Embora a ascensão do ouro sugira que os investidores estejam agindo defensivamente, o aumento do Bitcoin reflete uma fome por ativos digitais alimentada pelo fervor especulativo e pela inovação tecnológica.

"A história da criptografia pode estar ligada ao que está acontecendo nos mercados de ações e à tomada de riscos mais ampla", disse Kyle Rodda, analista sênior de mercado da Capital.Com Inc, à Bloomberg. "Estamos vendo um ressurgimento de moedas meme que sugerem comportamento irracional e de tomada de risco – o que é consistente com o que está acontecendo em algumas partes do mercado acionário".

Os sinais do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos (FED) de que as taxas de juro deverão cair este ano também podem estar alimentando a recuperação, uma vez que os investidores antecipam custos de financiamento mais baixos.

Livre de laços de fraude

O Bitcoin surgiu após a crise financeira de 2008 como uma alternativa descentralizada às finanças tradicionais. Inicialmente concebido para transações peer-to-peer (sem intermediários, por exemplo, sem passar por um banco), o seu valor aumentou nos anos seguintes, convidando à especulação e à extrema volatilidade. O day trading (ordens que começam e terminam no mesmo dia) amador durante a pandemia de covid-19 exacerbou a sua ascensão. Mas a bolha acabou explodindo, marcada por colapsos corporativos como o da grande bolsa de criptomoedas FTX em novembro de 2022, que apagou milhares de milhões em riqueza dos investidores e despencou o valor do Bitcoin para cerca de 16 mil dólares.

"A FTX era essencialmente um negócio fraudulento", disse Bier, "então é claro que é bom para a sociedade que esta fraude tenha sido exposta e desmoronada".