Quais as chances de você ser atingido por lixo espacial?

A maior parte do lixo espacial que cai no nosso planeta é composto de detritos de fragmentação de carga útil, ou seja, objetos que são fragmentados ou liberados involuntariamente de uma espaçonave (seja ela tripulada ou não) quando um objeto explode ou colide com outro.

É bom ressaltar que uma espaçonave é qualquer veículo com capacidade de viajar pelo espaço exterior (acima do limite atmosférico), e não apenas foguetes ou os antigos ônibus espaciais, como muitas vezes está presente no imaginário popular. O telescópio Hubble, por exemplo, é uma espaçonave.

Outros detritos espaciais comuns incluem objetos relacionados a missões de foguetes e objetos espaciais liberados intencionalmente após terem cumprido seu propósito. Isso inclui baterias gastas, como a responsável pelo alerta do BKK, e satélites antigos que saíram de operação, por exemplo.

Colisões entre satélites e armas antissatélites também estão causando uma quantidade cada vez maior de detritos no espaço.

Os detritos espaciais são tóxicos?

Certamente eles podem conter elementos tóxicos.