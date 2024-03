A coragem de quem fica na Rússia e continua desafiando Putin

Por muito tempo, Anush Panina "basicamente se manteve fora da política". Mas tudo isso mudou em 2020 para a mulher de 36 anos de São Petersburgo a partir dos protestos em massa após as disputadas eleições em Belarus e depois do envenenamento de Alexei Navalny, figura da oposição russa morta recentemente. A própria Panina foi detida e multada várias vezes em manifestações contra a guerra.

O desejo de ajudar outros russos oprimidos pela máquina do Kremlin fez com que ela começasse a participar como observadora de julgamentos em tribunais.

Sua marca registrada é um nariz de palhaço, que ela coloca no final dos julgamentos, quando é anunciado o veredito. Dessa forma, ela espera deixar claro seu apoio tanto aos réus quanto aos outros espectadores no tribunal.

Desde 2022, Panina já assistiu a mais de 200 julgamentos realizados com base no artigo 207.3 do código penal russo. Os réus são acusados de divulgar notícias falsas sobre o Exército russo. "Já atuei como advogada de defesa leiga em dois casos dos quais me orgulho", disse Panina.

Em novembro, ela foi detida no prédio do tribunal durante o julgamento do artista de São Petersburgo Sacha Skotshilenko. Panina supostamente violou regras da corte e foi advertida por um assistente judicial. Eles também torceram seu braço e a puxaram para outra sala. A ativista teve de ser levada ao hospital, onde seus ferimentos foram registrados.

Após 18 meses observando julgamentos, Panina se sente exausta. Mas ela não pensa em desistir. Seu nariz de palhaço, que antes brilhava, agora está preto desde a notícia da morte de Alexei Navalny.