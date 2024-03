Centro-direita lidera eleições legislativas em Portugal - Com 75% dos votos apurados, AD tem mais de 31% dos votos. Partido de extrema-direita Chega deve mais do que dobrar número de cadeiras e se confirma como terceira força do parlamento português.Resultados preliminares divulgados na noite deste domingo (10/03) apontam a coligação conservadora de centro-direita Aliança Democrática como vencedora das eleições legislativas de Portugal, com 31,36% dos votos. Em seguida, com 28,84%, aparece o Partido Socialista (PS), e como terceira força, o Chega, de extrema-direita, com 19,30% dos votos. Os números foram divulgados pelo Ministério do Interior, com 75% dos votos apurados

A Iniciativa Liberal teve 3,50%, o Bloco de Esquerda 3,46% e a aliança de comunistas e ambientalistas CDU, 2,77%.

Guinada à direita