Guerra em Gaza: cresce pressão sobre Israel após críticas de EUA e Alemanha - Biden diz que Netanyahu mais prejudica que ajuda Israel. Vice-chanceler alemão pede que governo israelense mude estratégia em Gaza. Militares americanos enviam material para píer humanitário em enclave palestino.O presidente dos EUA, Joe Biden, disse acreditar que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está "prejudicando mais do que ajudando Israel" com a postura adotada na guerra em Gaza, ao resistir em evitar mais mortes de civis no enclave.

O governante americano advertiu que, embora Israel tenha direito a se defender, Netanyahu "deve prestar mais atenção às vidas inocentes que estão sendo perdidas como consequência das ações tomadas".

"Eu nunca vou abandonar Israel. A defesa de Israel ainda é fundamental", ressaltou Biden neste sábado (10/03) em uma entrevista ao canal de TV americano MSNBC, ao responder uma pergunta sobre se haveria uma linha vermelha para Israel.