Museu do Holocausto é inaugurado em Amsterdã sob protestos - Manifestantes pró-palestina protestaram em frente ao local contra a visita do presidente israelense, Isaac Herzog, que viajou à capital holandesa para participar da cerimônia.A Holanda inaugurou neste domingo (10/03) o seu primeiro Museu Nacional do Holocausto, com a presença do presidente israelense, Isaac Herzog, o que provocou protestos de grupos pró-palestina.

Em seu discurso, Herzog disse que o novo museu é um lugar que recorda "os horrores que surgem do ódio, do antissemitismo e do racismo", afirmando que o antissemitismo "está crescendo atualmente em todo o mundo". Ele também destacou que, durante as atrocidades do regime de Adolf Hitler, "muitas pessoas" observaram em silêncio a deportação de judeus na Holanda, mas "também houve quem se levantasse" contra os nazistas.

Na cerimônia, realizada na Sinagoga Portuguesa, vizinha ao museu, Herzog também exigiu a libertação dos reféns sequestrados pelo grupo radical islâmico Hamas.