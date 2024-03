Papa é criticado por fala sobre "bandeira branca" na Ucrânia

Vaticano tenta limitar danos

Após a divulgação de partes da entrevista, o Vaticano tentou limitar os danos provocados pela fala de Francisco. O porta-voz do Papa, Matteo Bruni, negou os relatos de que o Papa havia pedido à Ucrânia que se rendesse. Segundo Bruni, o papa queria "acima de tudo pedir um cessar-fogo e reavivar a coragem para negociar".

De acordo com o Vaticano, o Papa usou o termo bandeira branca e respondeu com a imagem proposta pelo entrevistador, "para indicar com ela a cessação das hostilidades, a trégua alcançada com a coragem da negociação". Em outra parte da entrevista, falando de outra situação de conflito, mas referindo-se a guerra, o Papa afirmou que "a negociação nunca é uma rendição".

O Vaticano também afirma que as palavras do Papa reiteram, entre outras coisas, o que já foi dito pelo pontítice ao longo dos últimos dois anos, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.

"O desejo do Papa é e continua sendo aquele que ele sempre repetiu nestes anos, e recentemente repetiu por ocasião do segundo aniversário do conflito: 'Ao tempo em que renovo o meu mais profundo afeto pelo povo ucraniano martirizado e rezo por todos, em particular pelas inúmeras vítimas inocentes, peço que se encontre um pouco de humanidade que permita criar as condições para uma solução diplomática na busca de uma paz justa e duradoura'", disse Bruni.

O jornalista suíço Lorenzo Buccella encontrou-se com o Papa no início de fevereiro. O tema principal da conversa era o significado da cor branca, a cor do bem, da luz, mas na qual a sujeira e as manchas também aparecem de forma particularmente clara.