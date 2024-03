Ramadã sombrio para os palestinos em meio à guerra em Gaza

Em fevereiro, o ministro da Segurança Nacional de Israel, o político de extrema-direita Itamar Ben-Gvir, apelou a restrições abrangentes ao número de fiéis autorizados a visitar o local sagrado. Tais medidas – como a introdução de restrições de idade – conduziram a frequentes confrontos entre a polícia e os palestinos.

No dia 5 de março, porém, o governo israelense anunciou a rejeição aos planos de Ben Gvir. "Durante a primeira semana do Ramadã, os fiéis serão autorizados a entrar no Monte do Templo em números semelhantes aos dos anos anteriores", disse um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. "O Ramadã é sagrado para os muçulmanos; sua santidade será preservada este ano, como em todos os anos". No entanto, será realizada "uma avaliação semanal dos aspectos de segurança", a fim de que sejam tomadas medidas adequadas. Ainda não está claro, porém, se palestinos da Cisjordânia ocupada conseguirão entrar em Jerusalém.

O Hamas – listado como organização terrorista por Israel, pelos EUA, pela UE, pela Alemanha e outros – também procurou usar a seu favor a importância do local sagrado para os palestinos e muçulmanos em todo o mundo. Na semana passada, num discurso televisionado, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, apelou aos palestinos na Cisjordânia ocupada para marcharem até à Mesquita de Al-Aqsa no primeiro dia do Ramadã.

Religiosos saúdam decisão

As autoridades religiosas saudaram a decisão do gabinete do primeiro-ministro de, incialmente, não restringir o número de fiéis muçulmanos.

"Estamos muito felizes que neste mês abençoado há coisas que começaram a ficar claras para os muçulmanos em relação à abertura das portas da Mesquita de Al-Aqsa a todos os visitantes sem restrição de idade", disse o xeque Azzam al-Khatib à DW em Jerusalém.