"20 dias em Mariupol": muito além do que mostra o noticiário

Os jornalistas ucranianos Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko e Lori Hinnant venceram o Prêmio Pulitzer de Jornalismo de Serviço Público, além de vários outro – incluindo o Prêmio Deutsche Welle para a Liberdade de Expressão.

Mstyslav Chernov decidiu então transformar o material em vídeo no documentário 20 dias em Mariupol, que foi agraciado com a estatueta de melhor documentário no Oscar 2024, em cerimônia na noite deste domingo (10/03).

O filme, que também venceu o prêmio de documentário internacional do festival de Sundance, estreou na Alemanha em novembro de 2023 no Festival de Cinema de Direitos Humanos, quando a DW conversou com o diretor.

O documentário vai muito além das notícias e utiliza o material da Associated Press que foi amplamente difundido no mundo todo.

"Essa foi uma das muitas razões pelas quais o filme precisava ser feito", disse Chernov. "A impressão que se tem das reportagens de um ou dois minutos de duração no noticiário é bem diferente do que se sente e se compreende quando se assiste 95 minutos".

Para ele, porém, a duração ainda "não é suficiente para falar sobre todas as tragédias que ocorreram em Mariupol".