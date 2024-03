Como a China quer se tornar a potência naval do Pacífico - De olho em Taiwan e em rivalizar com os EUA, Pequim tem expandido e modernizado sua marinha. Planos incluem novos porta-aviões, alimentando especulações que regime já estaria desenvolvendo embarcações nucleares.A ameaça de uma guerra paira sobre a ilha de Taiwan. A República Popular da China não esconde que deseja a reunificação com o território que considera uma província renegada, se necessário, até mesmo pela força das armas. Na apresentação do relatório anual das ações do governo ao Congresso Nacional do Povo – principal órgão Legislativo da China comunista –, o primeiro-ministro, Li Qiang, reafirmou a determinação de Pequim de "promover resolutamente a causa da reunificação da China".

Segundo ele, isso faz parte da "estratégia geral" do regime. A declaração em si não é nova. No entanto, observadores notaram a ausência da palavra "pacífica" depois de "reunificação", em contraste com as formulações de relatórios de anos anteriores.

Pequim aponta que vê como uma ameaça potencial o fato de que a República da China – como Taiwan se autodenomina oficialmente – recebe garantias de segurança dos Estados Unidos. Cinco porta-aviões dos EUA estão atualmente no Pacífico, de acordo com relatos da mídia americana. Recentemente, políticos da China têm mostrado uma predileção em falar sobre "paz e segurança em ambas as margens". Muitos especialistas estão gradualmente se convencendo de que não se trata mais apenas do Estreito de Taiwan, mas do Oceano Pacífico como um todo.