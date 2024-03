Guerra da Ucrânia muda comércio mundial de armas - França supera Rússia como segunda principal exportadora de armas, e EUA ampliam ainda mais liderança nas vendas mundiais, mostra levantamento do instituto sueco Sipri, especializado em gastos militares.A guerra na Ucrânia está tendo um impacto significativo no comércio global de armas, e em mais de um sentido. O think tank Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (Sipri) comparou o período de 2019 a 2023 com o período de 2014 a 2018 e identificou várias mudanças, algumas delas dramáticas.

Por exemplo, o volume do comércio global de armas diminuiu 3,3% em relação a 2014-18. No entanto, as importações de armas pela Europa quase dobraram, principalmente devido à guerra na Ucrânia. A maioria das armas compradas pela Europa, 55%, veio dos EUA. Isso representa 20 pontos percentuais a mais do que no período de 2014 a 2018, um sinal claro de que a Europa se tornou ainda mais dependente dos Estados Unidos.

EUA ampliam liderança