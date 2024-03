Madri lembra 20 anos do pior ato terrorista do século na UE - Em 11 de março de 2004, bombas explodiram em quatro trens, matando 192 pessoas. Ataque jihadista ocorreu no contexto da guerra do Iraque, e levou à criação do Dia Europeu das Vítimas do Terrorismo.Há exatos 20 anos, em 11 de março de 2004, dez bombas com temporizador colocadas em quatro trens com destino à estação de Atocha, em Madri, explodiram com poucos minutos de diferença, matando 192 pessoas de 17 nacionalidades e ferindo mais de 2 mil no ataque jihadista mais sangrento do século 21 na Europa.

O vigésimo aniversário do ato terrorista foi lembrado nesta segunda-feira (11/03) em eventos em toda a Espanha, como parte do Dia Europeu das Vítimas do Terrorismo, estabelecido em memória das vítimas daquele dia trágico.

O primeiro evento ocorreu às 9 horas do horário local, na praça central Puerta del Sol, com a participação do prefeito da cidade e do presidente da comunidade autônoma de Madri, que depositaram uma coroa de flores.