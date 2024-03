"Oppenheimer" é o grande vencedor no Oscar 2024

A Ucrânia venceu o primeiro Oscar de sua história com o documentário 20 dias em Mariupol. Ao receber o prêmio, o cineasta Mstyslav Chernov aproveitou para lançar um apelo. "Eu desejaria que a Rússia não tivesse matado dezenas de milhares de pessoas. Mas não posso mudar a história. Esse prêmio, porém, pode assegurar que o povo e os mortos de Mariupol jamais sejam esquecidos." Ao término de sua fala, ele foi aplaudido de pé.

O apresentador Jimmy Kimmel conduziu a cerimônia de maneira leve e bem humorada. Mas quem realmente garantiu as gargalhadas foi o lutador profissional e ator John Cena ao aparecer nu no palco para apresentar o prêmio de melhor figurino. O objetivo era lembrar um incidente ocorrido há 50 anos, em 1974, quando um homem correu pelado no palco durante a cerimônia do Oscar.

Outro ponto alto foi a apresentação do ator Ryan Gosling, que cantou uma música do filme Barbie, I'm Just Ken, também indicada, com a participação surpresa de Slash, o guitarrista do Guns 'N' Roses. A vencedora do Oscar de melhor canção foi outra música do filme Barbie, What was I made for?.

Segurança reforçada

Vencedores de outras edições do Oscar dedicaram algumas palavras aos indicados deste ano – uma antiga tradição retomada após muito tempo na premiação.

Outro momento emocionante foi a homenagem aos que morreram desde a última edição do Oscar, incluindo o oposicionista russo Alexei Navalny, morto há poucas semanas em uma prisão. Um documentário sobre sua trajetória foi premiado com um Oscar em 2023.