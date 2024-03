Os problemas que Belém precisa resolver antes da COP30 - Faltando 20 meses para a conferência global do clima, cidade convive com problemas estruturais que vão do lixo acumulado à falta de hotéis. Investimentos concentram-se em pequena região, deixando de fora a periferia."Quero ver quando chegar a COP", ironiza o professor Maycon Gilvam, logo após elencar os desafios que enfrenta cotidianamente em Belém, no Pará. Natural de Ajuruteua, um distrito de frente para o Atlântico do município de Bragança, a 249 km de distância, ele vive há três décadas na capital paraense, onde já trabalhou como vendedor ambulante, taxista e recepcionista de hotel. Desde 2018, quando se formou na universidade, leciona na rede municipal. "Eu faço parte do grupo que espera que se aproveite esse momento para dar um salto, mas tem muita gente que acha que vamos só passar vergonha", revela.

Desde dezembro, quando Belém foi oficialmente confirmada como sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) de 2025, esse é um dos principais assuntos na cidade. De um lado, a narrativa oficial tem enfatizado os investimentos públicos em melhorias estruturais e em incentivos para os setores que serão mais impactados pelo evento, como a rede hoteleira.

De outro lado, porém, muitas entidades da sociedade civil, movimentos populares e especialistas em diferentes áreas esperam que a conferência deixe benefícios para a cidade, mas criticam a condução dos preparativos e apontam problemas do cotidiano urbano que estão ausentes dos projetos atuais. Tudo isso sem contar as contradições significativas do processo.