UE irá regulamentar direitos de trabalhadores por aplicativo

Um comunicado do Conselho Europeu informou que a nova diretiva estabelece padrões mínimos de proteção para mais de 28 milhões de pessoas em toda a UE que trabalham na chamada gig economy, que abarca os aplicativos de transporte e de entregas.

"Esta é a primeira legislação da UE que regulamenta o gerenciamento algorítmico no local de trabalho e estabelece padrões mínimos da UE para melhorar as condições de trabalho de milhões de trabalhadores de plataformas em toda a UE", disse o ministro do Trabalho belga, Pierre-Yves Dermagne. "O acordo confirmado hoje se baseia nos esforços das presidências anteriores do Conselho e reafirma a dimensão social da União Europeia".

Os algoritmos usados para escolher qual trabalhador fará cada serviço deverão ser mais transparentes para permitir que esses sistemas automatizados sejam monitorados. Além disso, os trabalhadores também deverão ter o direito de contestar decisões automatizadas.

Quem decidirá as regras?

Uma proposta inicial da diretiva que dava à Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, o poder de estabelecer os critérios sob os quais um trabalhador é um empregado encontrou resistência nas negociações e acabou bloqueada.

Em vez disso, as leis de cada país do bloco, os acordos coletivos e a jurisprudência definirão esses critérios. No entanto, as plataformas teriam o ônus da prova de demonstrar que não há vínculo empregatício.