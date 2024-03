AfD emprega mais de cem extremistas de direita no Bundestag - Tanto a bancada como parlamentares da Alternativa para a Alemanha têm entre seus funcionários pessoas ativas em organizações classificadas como radicais. Partido dispõe de mais de 30 milhões de euros de verba pública.Mais indivíduos dos meios radicais de direita trabalham para os deputados da Alternativa para a Alemanha (AfD) no Bundestag (câmara baixa do parlamento alemão) do que se sabia até agora. Uma reportagem investigativa da emissora Bayerischer Rundfunk (BR) constatou que gabinetes de parlamentares e a bancada do partido ultradireitista empregam mais de cem pessoas que são ativas em organizações classificadas como extremistas.

Esses colaboradores incluem ativistas ligados ao movimento identitário europeu, ideólogos da Nova Direita e diversos neonazistas. Não está claro quantos funcionários exatamente os 78 parlamentares da AfD empregam. Poucos listam suas equipes nos respectivos sites, e nem a administração do Bundestag nem a bancada da legenda fornecem dados a respeito. A própria bancada divulgou em 16 de fevereiro que emprega 182 pessoas.

Contudo a BR teve acesso aos registros atuais da bancada da ultradireita, com mais de 500 nomes, e pesquisou seus dados pessoais, conforme divulgou nesta terça-feira (12/03) o site Tagesschau.