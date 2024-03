As várias turbulências enfrentadas pela Boeing - Incidente com o 737 MAX da Alaska Airlines, no qual uma porta abriu em pleno voo, foi estopim de inquéritos de diferentes agências do governo dos EUA. Gigante da aviação vive série de problemas com aeronaves desde 2018.Reportagens recentes na imprensa dos Estados Unidos revelaram uma série de investigações contra a empresa aeronáutica americana Boeing, que se tornou alvo de inquéritos após uma sequência de incidentes que colocaram em dúvida a qualidade e a segurança de seus aviões.

Desde o episódio de janeiro, em que o painel de porta de um 737 MAX 9 da Alaska Airlines se desprendeu do avião em pleno voo, a Boeing passou a ser investigada de maneira mais minuciosa por diferentes agências do governo americano, que encontraram evidências de falhas durante o processo de fabricação. No entanto, acidentes anteriores e posteriores também colocam em xeque a reputação da empresa.

A saga do 737 MAX