Ataques a entregadores mostram Brasil escravocrata - Caso do PM que atirou em entregador por ele "não subir com a encomenda" é exemplo das agressões sofridas por esses trebalhadores. É a nova versão do comportamento "casa grande e senzala" da classe média brasileira.Uma mulher pede um lanche pelo delivery. O entregador, um jovem negro, avisa, quando chega, que vai deixar o pedido na portaria. A mulher se revolta, já que esperava que ele fosse subir e entregar em mãos. O entregador decide voltar para o restaurante com o pedido. O marido da moça, um policial militar, vai com ela atrás do trabalhador. Chegando lá, ele discute com o entregador, que filma tudo. O policial dá um tiro no jovem.

Essa história parece o enredo de um filme-denúncia que carrega muito nas tintas para fazer uma crítica ao capitalismo em tempos de "uberização" e ao ódio de classe nos nossos tempos. Mas é uma história real. O caso aconteceu na semana passada na Vila Valqueire, um bairro de classe média da zona oeste do Rio de Janeiro. O homem que atirou (na frente de várias testemunhas) é o cabo da Polícia Militar Roy Martins Cavalcanti. O entregador é Nilton Ramon Barromeu de Oliveira, que tem 24 anos e trabalha para o iFood há três anos.

Oliveira passou por duas cirurgias e segue internado em um hospital. O policial não foi preso, o que, infelizmente, não surpreende brasileiros que conhecem bem o país e estão acostumados com a impunidade que protege muitos, com destaque para os PMs. Ele alega "legítima defesa", sendo que era o único armado. Testemunhas divergem da versão do PM.