Com parlamento fragmentado, Portugal encara desafio de formar governo

O líder da AD, Montenegro, poderia governar à frente de um governo minoritário, embora isso dificultasse a aprovação de legislação e significasse instabilidade para o país.

Uma nova eleição não poderia ser descartada, diz Ferreira Dias. Pela legislação, ela só poderia ser realizada seis meses após a anterior, ou seja, a partir de novembro.

Azevedo Alves destaca que a instabilidade não viria tanto do fato de ser um governo minoritário, mas "porque a AD está basicamente empatada com o PS", com apoio abaixo de 30% e com menos de 80 deputados dos 230 no Parlamento.

A professora Isabel Alexandra de Oliveira David, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, disse à agência Efe que será complicado governar por quatro anos "sem ter maioria absoluta".

Um dos maiores testes que um possível governo de Montenegro enfrentaria seria a aprovação do orçamento do Estado de 2025, que Santos já disse que não apoiará.Autor: Ella Joyner, Alexandre Schossler (com agência Efe)