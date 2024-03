Datafolha: Reprovação de Lula sobe para 34% na cidade de São Paulo - Números da capital paulista refletem tendência nacional, com alta de 9 pontos percentuais entre os que consideram gestão do presidente ruim ou péssima. Avaliação positiva do petista cai 7 pontos desde dezembro.Uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta segunda-feira (12/03) revelou uma queda acentuada da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cidade de São Paulo, refletindo números de avaliações realizadas em todo o território nacional.

Entre os paulistanos, 38% consideram a gestão de Lula como boa ou ótima, enquanto 34% a avaliam como ruim ou péssima. O índice dos que consideram regular a atuação do presidente ficou em 28%, e 1% não soube responder.

Os números revelam um forte contraste em relação ao levantamento do Datafolha de agosto do ano passado, quando Lula teve a aprovação de 45% dos entrevistados, sendo reprovado por 25%, com 29% que consideravam sua atuação como regular. Não soube responder 1% do total.