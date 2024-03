Empresa quer reviver até 2028 mamute extinto

George Church, coautor do estudo, cofundador da Colossal e geneticista da Universidade de Harvard, destacou a importância da conquista, que poderá abrir caminho para a criação de um mamífero com as características do mamute-lanoso, capaz de sobreviver em condições frias e de desempenhar funções ecológicas semelhantes no Ártico.

O processo inclui a identificação de genes relacionados com traços característicos dos mamutes, como tolerância ao frio e pelagem desgrenhada, para modificar as células de elefantes asiáticos, que são 99,6% geneticamente compatíveis. A próxima etapa envolveria a fusão de células-tronco modificadas com um óvulo de elefante asiático e sua implantação em uma mãe substituta, o que poderia resultar no nascimento de um elefante semelhante ao mamute.

Conservação de espécies ameaçadas

O avanço também pode ter implicações significativas para a conservação de espécies ameaçadas, como ao permitir a produção artificial e a fertilização de células reprodutivas.

"Podemos obter gametas, ou seja, ovogônias e espermatogônias, a partir dessas células-tronco pluripotentes", explica Hysolli à WordsSideKick.com. "E isso é crucial a longo prazo, porque podem realmente ser a chave para salvar espécies", acrescentou.

Por sua vez, Vincent Lynch, biólogo de desenvolvimento e professor associado da Universidade de Buffalo, disse à Wired que, embora a criação de espermatozoides e óvulos a partir de iPSCs seja um desafio, é apenas uma questão de tempo até que isso seja possível.