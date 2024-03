O mito da fisiologia feminina como inapta para o Exército

A questão da força e o treinamento operacional

Os testes de aptidão física realizados regularmente no exército tem índices diferentes entre homens e mulheres. É o que explica o diretor do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército, tenente-coronel Hélio Gonçalves Chagas de Macedo. "Em algumas atividades como corrida, natação, levantamento de peso, percebemos que existe uma diferença entre o homem e a mulher. Na parte cardiorrespiratória é calculado que a mulher pode chegar a 80% do que o homem executa".

No entanto, o diretor reforça que esses são dados padrão que nem sempre refletem a realidade e que podem variar de acordo com cada demanda.

São quatro tipos de provas que compõem tais testes de avaliação física: corrida de 12 minutos, flexão na barra, flexão no solo e abdominal. Desta forma, o homem corre 3km, e a mulher com a mesma idade corre em torno de 2,5km. O tenente-coronel aponta que essas diferenças de índice não impactam no trabalho desempenhado pelo militar, já que o objetivo e critério de avaliação é que cada um entregue 100% de sua capacidade. "Se cada um treinar dando seu máximo, no momento de decisão no combate, a mulher vai conseguir desempenhar as tarefas. Não é só uma questão fisiológica. É possível separar as atribuições garantindo que cada indivíduo contribua com seu maior potencial".

Além disso, uma versão mais moderna do treinamento e avaliação militar é baseada no cumprimento de tarefas específicas e objetivas, nas quais as finalidades e parâmetros são os mesmos para ambos os sexos.

"O exército norte-americano e o exército inglês, por exemplo, já migraram de provas baseadas no atletismo para provas físico-operacionais. Um exemplo de prova desse tipo é simular o carregamento de um ferido. São exercícios que atendem à tarefa militar e são iguais para homens e mulheres". Esses testes já são utilizados no Exército Brasileiro, mas não como prova de admissão ou avaliação nas escolas. "Estamos buscando acompanhar essa modernização", revela Macedo.