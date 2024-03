Paralisação atinge cinco aeroportos na Alemanha nesta quinta

Também nesta terça-feira, os maquinistas dos trens da Deutsche Bahn fizeram uma paralisação de 24 horas, afetando trens urbanos, regionais e de longa distância, além do transporte de carga – é a sexta ação do tipo convocada pelo sindicato GDL no atual processo de negociação salarial com a empresa ferroviária. O sindicato demanda redução da jornada semanal de 38 para 35 horas, sem redução de salário.