Romênia autoriza extradição de Andrew Tate ao Reino Unido - Famoso por fazer comentários misóginos a milhões de seguidores, Tate responde a acusações de crimes sexuais no Reino Unido e por tráfico humano e estupro na Romênia. Extradição depende da conclusão do processo romeno.Um tribunal da Romênia aprovou nesta terça-feira (12/03) um pedido da Justiça do Reino Unido para extraditar o influenciador Andrew Tate e seu irmão, Tristan, para responderem em território britânico a acusações de crimes sexuais no período de 2012 a 2015 feitas por quatro mulheres.

A extradição, no entanto, só será autorizada após a conclusão do processo criminal contra os irmãos Tate que tramita na Romênia, que os acusa de tráfico humano, estupro e formação de quadrilha para forçar mulheres a gravar material pornográfico em território romeno, com ramificações nos Estados Unidos e no Reino Unido – o que ainda pode levar anos.

Os irmãos Tate têm nacionalidade britânica e americana e negam todas as acusações. Eles foram detidos na Romênia no final de 2022, transferidos em abril de 2023 para prisão domiciliar e liberados em agosto daquele ano, com a condição de não deixarem o país.