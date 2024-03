A desastrosa política externa de Lula

Ou melhor ainda: será que ele mira o Prêmio Nobel da Paz com sua iniciativa para a Ucrânia?

Seja como for, essa iniciativa fracassou tão logo Lula se colocou publicamente ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin. E a comparação entre a Faixa de Gaza e o Holocausto, que gerou uma crise diplomática com Israel, o desqualificou como moderador também nesse conflito.

Dias atrás ele foi visto com uma bandeira palestina num evento do Ministério da Cultura. Em vez de se empenhar pela resolução de conflitos como um estadista experiente, Lula parece estar buscando a aprovação dos jovens usuários do TikTok. Isso não vai levar a lugar algum.

Parece-me que Lula está mal aconselhado se for entrar numa onda anti-Israel. Isso não combina com o seu passado de amigo próximo de Israel. Além disso, basta olhar os comentários postados sob vídeos do conflito em Gaza nas redes sociais para se ter a impressão de que muitos usuários são da opinião de que o Hamas usa a própria população como escudo humano para prejudicar a imagem de Israel no mundo. Esses usuários enxergam mais longe do que Lula e seus assessores.

No Brasil, além disso, Israel usufrui de uma grande reputação entre católicos e sobretudo entre os evangélicos. Colocar-se claramente ao lado do Hamas – e, com isso, do Irã – deve custar muito apoio político interno a Lula e piorar a imagem dele com esses eleitores. Nesse ponto, ele provavelmente foi mal assessorado por Celso Amorim, o seu ministro oculto das Relações Exteriores com um viés tradicionalmente antiamericano e antiocidental.

Tapinha nas costas de ditadores no exterior