Câmara dos EUA aprova lei que pode banir TikTok do país

Dessa forma, os congressistas americanos querem que o TikTok – que possui em torno de 170 milhões de usuários nos EUA, segundo a própria empresa – se separe da ByteDance para que possa continuar operando no país.

Com a aprovação, a lei se tornará o mais recente agravamento das tensões entre a China e os EUA.

TikTok nega compartilhamento de dados

Alguns parlamentares do Partido Republicano contrários a nova lei afirmaram que os usuários deveriam ser alertados sobre as questões de privacidade envolvendo o TikTok, para poderem tomar a decisão final sobre a utilização ou não do aplicativo. Os democratas que se opuseram à legislação alertaram sobre o impacto da proibição aos proprietários de empresas e empreendedores.

Um porta-voz do TikTok criticou em nota o fato de a lei ter avançado na Câmara em um processo sigiloso. "Esperamos que o Senado considere os fatos, ouça seus constituintes e se dê conta do impacto econômico sobre os 7 milhões de pequenos negócios e 170 milhões de americanos que utilizam nossos serviços", sublinhou.

O TikTok negou várias vezes que pudesse ser usado como uma ferramenta do governo chinês. A rede social assegura que jamais compartilhou dados de usuários americanos com autoridades chinesas, e que não o faria mesmo se isso lhe fosse exigido.