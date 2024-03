Depois do El Niño intenso, La Niña deve trazer alívio momentâneo

No Pantanal, a situação já é preocupante. Rios importantes da bacia do Paraguai, que engloba o bioma em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estão abaixo do esperado para esta época do ano. Segundo dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB), o déficit de chuvas lembra o cenário observado nos anos mais críticos de secas. Em 2020, o Pantanal enfrentou uma estiagem severa e registrou incêndios recordes.

Na bacia do rio Paraná o panorama também gera tensão. "Caso a estação chuvosa 2023-2024 finalize com chuvas abaixo da média e a La Niña venha se configurar, não é muito favorável para os reservatórios das usinas hidrelétricas devido à atual condição de seca hidrológica”, afirma a nota técnica do Cemaden.A crise hídrica desta bacia entre 2020 e 2023 obrigou a paralisação de algumas turbinas nas usinas e impulsionou o acionamento das termelétricas, que são mais poluentes e mais caras.

Aquecimento continua

Toda vez que a temperatura superficial do Pacífico Equatorial está 0,5°C abaixo que a média histórica, o fenômeno é classificado como La Niña. Quando a mesma variação é para cima, o El Niño se desenvolve.

O resfriamento momentâneo no Pacífico previsto para entrar em ação na segunda metade do ano não muda a tendência de aquecimento do planeta, ressalta José Marengo, climatologista que coordena a pesquisa e desenvolvimento no Cemaden.

"São duas coisas diferentes. Quando falamos do aquecimento global, é um processo de longo prazo. La Niña é uma variabilidade climática, curta, que dura cerca de um ano”, diz Marengo à DW.