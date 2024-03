Nos aviões e nos negócios: Boeing é chacoalhada por 'turbulências' em série

A Comissão de Investigação de Acidentes de Transportes da Nova Zelândia informou que vai analisar a caixa-preta do avião com a gravação dos registros da cabine de comando. O incidente, no voo com 263 passageiros a bordo, deixou 50 pessoas feridas.

Autoridades chilenas abriram uma investigação sobre o caso, uma vez que o incidente ocorreu no espaço aéreo internacional e a Latam tem sede no Chile. Após a escala em Auckland, o voo prosseguiria até Santiago.

Ex-funcionário achado morto

Um ex-funcionário da Boeing foi encontrado morto nos Estados Unidos nesta semana, dias após prestar depoimento sobre possíveis falhas nas aeronaves da companhia. A polícia investiga o caso.

John Barnett, 62, foi encontrado morto em Charleston, no estado norte-americano da Carolina do Sul, no último sábado (9). Ele foi gerente de qualidade da Boeing, onde trabalhou por 32 anos até se aposentar, em 2017.Aparentemente, Barnett atirou em si próprio, segundo o gabinete do legista do condado de Charleston.

Em 2019, Barnett disse que a Boeing instalou deliberadamente peças defeituosas no sistema do 787 Dreamliner. A denúncia foi publicada pela BBC e pelo New York Times, e se transformou em uma batalha judicial. A empresa nega as acusações.