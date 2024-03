O dilema sobre restos humanos de acervos de museus alemães

No entanto, entre 2011 e 2019, as investigações só resultaram em nove devoluções, relata o Museu de História da Medicina da Charité. Ao contrário de outras instituições, que em parte documentam na internet suas peças do contexto colonialista, os depósitos da Charité permanecem uma "caixa preta": "Não disponibilizamos fotos até sabermos de onde provêm os restos humanos", explica a funcionária Judith Hahn.

Berlim, capital dos "caçadores de cabeças"

Essa é justamente a questão: como os "sujeitos" vieram parar em Berlim? Do fim do século 19 ao início do 20, a capital alemã foi um centro de pesquisa antropológica, "também simplesmente pelo fato de que aqui trabalhavam alguns dos colecionadores mais malucos", comenta o africanólogo Andreas Eckert, da Universidade Humboldt.

Os cientistas Rudolf Virchow (1821-1902) e Felix von Luschan estavam entre os que estudavam os restos em Berlim, a fim de fundamentar sua "teoria das raças". "Havia listas, quem ia viajar para a região, por exemplo para o Sudoeste Africano Alemão [atual Namíbia], recebia encomendas." Estas lembravam listas de compras de supermercado, com quantidades especificadas, sendo os crânios "a parte do corpo mais solicitada", explica Eckert.

Com base no tamanho das cabeças, os cientistas alemães pretendiam provar que os povos não europeus pertenciam a "raças" inferiores. A África era considerada terra nullius, "terra de ninguém", assim como outros continentes. Essa ideia absurda de um continente sem história brotou no século 17, com o início da escravidão, pouco se alterando em épocas posteriores.

Em seu discurso de posse na Universidade de Jena, em 1789, mesmo um grande escritor como Friedrich Wilhelm Schiller referia-se, indistintamente, a regiões "incivilizadas" fora da Europa: "Alguns lutavam com os animais selvagens por comida e moradia", pontificou, com menosprezo.