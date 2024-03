O último ato do governo democrático antes do golpe de 1964 - Em 13 de março de 1964, Jango reuniu 200 mil pessoas no Rio para anunciar conjunto de reformas. Evento despertou ira conservadora e foi mais um impulso para a queda do presidente eleito.Há 60 anos ocorria o último ato público do governo democrático antes do golpe que instituiu a ditadura no país. Durante o Comício da Central, ocorrido em 13 de março de 1964, o então presidente João Goulart, o Jango, e o ex-governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola reuniram, segundo estimativas da época, cerca de 200 mil pessoas na Praça da República, centro do Rio de Janeiro.

O plano de Jango era realizar uma série de dez comícios do tipo, nas principais cidades brasileiras, culminando com um evento em 1º de maio, Dia do Trabalhador, em São Paulo. Os eventos deveriam divulgar a agenda de reformas do governo e garantir o apoio popular frente à resistência dos parlamentares.

"Era uma ofensiva política que o presidente queria fazer para pressionar o Congresso a aprovar determinados dispositivos de reforma constitucional que eram importantes para a realização da reforma agrária", sintetiza o historiador Daniel Aarão dos Reis, professor na Universidade Federal Fluminense (UFF).