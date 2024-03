Opositor russo aliado de Navalny sofre atentado na Lituânia

O ativista, que atuou como chefe da equipe de Navalny, vive hoje exilado na Lituânia. Ele disse que o incidente foi uma "típica saudação de bandido" feita pelos homens do presidente russo, Vladimir Putin. "Eles queriam literalmente me espancar com um martelo", afirmou.

De acordo com a polícia lituana, Volkov foi atacado por volta das 22h (horário local) de terça-feira. "O homem me atacou no pátio e bateu na minha perna cerca de 15 vezes. A perna está bem. Dói quando eu ando", disse Volkov no vídeo. "Mas meu braço está quebrado".

A porta-voz de Navalny, Kira Yarmysh, havia informado anteriormente que "alguém quebrou a janela do carro e jogou gás lacrimogêneo nos olhos dele" antes de golpear Volkov com um martelo.

A esposa de Volkov, Anna Biryukova, compartilhou nas mídias sociais fotos de ferimentos do marido, que incluem um olho roxo, uma marca vermelha na testa e sangue saindo de um ferimento na perna, além de imagens de um veículo com danos na porta e janela do motorista.

"Putin, aqui ninguém tem medo de você"

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, disse que o ataque a Leonid Volkov foi claramente pré-planejado e vinculado a outras provocações contra a Lituânia. "Só posso dizer uma coisa a Putin: ninguém tem medo de você aqui", disse Nauseda.