Os prós e contras da expansão do Airbnb na América Latina

Com a proliferação desse tipo de aluguel temporário, algumas cidades optaram pela regulação. Medidas já foram implementadas em Barcelona, Parise Londres e, mais recentemente, em Nova York.

Em alguns países da América Latina existem algumas regulações, mas a falta de fiscalização compromete a sua aplicação. Em Buenos Aires, por exemplo, há um registro obrigatório de aluguéis temporários que tem apenas cerca de 500 propriedades listadas, embora no Airbnb haja mais de 35 mil ofertas, de acordo com a plataforma Inside Airbnb.

De acordo com o economista Ignacio Ibarra, do Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, no México, a falta de elementos regulatórios e protocolos rigorosos faz do Airbnb uma plataforma segura para o proprietário, que não precisa recorrer a "mecanismos informais" nos contratos.

Ibarra também lembra que há um certo relaxamento na aplicação dos regulamentos devido às limitações de pessoal nos órgãos públicos responsáveis, bem como nas próprias plataformas, que não realizam os controles exigidos.

Gentrificação, "a consequência lógica"

A expansão do Airbnb pressionou o mercado de aluguéis tradicionais em praticamente todas as grandes cidades latino-americanas, mas especialmente em Buenos Aires, na Cidade do México, no Rio de Janeiro ou em outras cidades de médio porte, como Cancún, Bariloche e Salvador da Bahia.