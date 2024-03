Parlamento Europeu aprova nova lei de liberdade de imprensa

O comitê também avaliará casos de possíveis monopólios por parte de empresas de mídia em violação às novas regras.

As grandes plataformas de internet, como o Google ou as redes sociais X e Facebook, serão obrigadas a dar um prazo de 24 horas aos veículos de imprensa, além de um direito de resposta, antes de restringir ou eliminar seus conteúdos. Para que estejam aptas a receber esse benefício, as organizações de mídia deverão estar devidamente registradas.

A lei gerou polêmica na Alemanha uma vez que, de acordo com a Constituição alemã, a regulamentação da mídia fica geralmente a cargo dos 16 estados do país, e não do governo federal – e menos ainda da UE. No país, assim como em outras partes do continente, havia temores de que a legislação pudesse resultar em um envolvimento ainda maior de Bruxelas em temas cujas decisões cabem tradicionalmente aos Estados-membros.

A nova legislação foi aprovada por 464 europarlamentares, com 92 votos contra e 65 abstenções. O texto ainda precisará ser adotado pelos Parlamentos dos 27 Estados-membros da UE, o que deve ocorrer dentro de poucos meses. A aplicação da lei ficará a cargo de cada país.

Imprensa livre "fundamental para democracia"

A comissária europeia para Valores e Transparência, Vera Jourova, comemorou a aprovação da lei, afirmando em postagem na rede social X que "a imprensa independente é fundamental para as democracias" e que "é dever da democracia protegê-la".