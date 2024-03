Retornar ao país natal é jogo arriscado para cidadãos russos

Foi o que ocorreu com Ksenia Khavana, de 32 anos, que em 2021 adotou a cidadania americana. Ao desembarcar na Rússia, em janeiro de 2024, seu telefone foi revistado, e o agente do FSB descobriu uma doação de 51 dólares para a fundação ucraniano-americana Razom – Together we are Ukraine.

Isso bastou para que se abrisse um processo por "alta traição", pois com a transferência bancária ela teria apoiado as Forças Armadas da Ucrânia. Khavana ainda conseguiu chegar até Ecaterimburgo, onde vivem seus pais, porém lá uma viatura policial a prendeu por ter supostamente proferido xingamentos em local público.

Fotos de gatinhos contra as autoridades russas

Como explica o advogado Smirnov, os agentes de fronteira costumam revistar os apps de mensagens, e-mails e SMS dos celulares empregando palavras-chaves. Desse modo verificam se o suspeito segue contas ucranianas nas redes sociais e quais canais assina na plataforma Telegram, e examinam também sua correspondência pessoal. Em alguns casos, a pessoa já estava na mira das autoridades, por constar de alguma "lista negra" dos serviços de segurança.

Os atingidos pela arbitrariedade judicial podem ignorar totalmente que uma ação penal já está sendo engendrada contra eles. Foi o caso do cidadão russo-americano Yuri Malev, de 60 anos, que viajou para o país natal em dezembro de 2023. Duas semanas mais tarde foi preso em São Petersburgo e enviado para um centro de detenção provisória.

A acusação é que ele estaria "reabilitando o nazismo", com base em duas postagens suas na rede social Odnoklassniki, contrárias à guerra na Ucrânia. Segundo os autos de seu processo, uma aposentada de 86 anos de São Petersburgo o teria denunciado.